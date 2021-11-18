В Петербурге задержали мужчину, который ради сладостей ударил продавца

Выяснилось, что агрессивный покупатель был ранее судим.

В Санкт-Петербурге сотрудники Росгвардии задержали посетителя магазина, который подрался с продавцом из-за кондитерских изделий. Об этом сегодня, 18 ноября, сообщили в пресс-службе УВО.

Инцидент случился 17 ноября в Кировском районе. Посетитель магазина решил похитить кондитерские изделия, а, когда ему попытались помешать, он ударил сотрудника магазина.

Росгвардейцы прибыли на место происшествия по сигналу «тревога». Выяснилось, что агрессивный покупатель привлекался к уголовной ответственности за хулиганство, умышленное причинение легкого вреда здоровью, нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, а также подделку, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков.

Пострадавший работник магазина обратился за медицинской помощью в травмпункт. Грабителя, тем временем, доставили в отдел полиции.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что 16-летний Егор спас девушку от грабителя и задержал его.