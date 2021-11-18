В Петербурге задержали мужчину, который ради сладостей ударил продавца

Сотрудники Росгвардии, задержали пытавшегося сбежать преступника. Фото: Рixabay
Мужчину задержали и передали полицейским. Фото: Рixabay

Выяснилось, что агрессивный покупатель был ранее судим.

В Санкт-Петербурге сотрудники Росгвардии задержали посетителя магазина, который подрался с продавцом из-за кондитерских изделий. Об этом сегодня, 18 ноября, сообщили в пресс-службе УВО.

Инцидент случился 17 ноября в Кировском районе. Посетитель магазина решил похитить кондитерские изделия, а, когда ему попытались помешать, он ударил сотрудника магазина.

Росгвардейцы прибыли на место происшествия по сигналу «тревога». Выяснилось, что агрессивный покупатель привлекался к уголовной ответственности за хулиганство, умышленное причинение легкого вреда здоровью, нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, а также подделку, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков.

Пострадавший работник магазина обратился за медицинской помощью в травмпункт. Грабителя, тем временем, доставили в отдел полиции.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что 16-летний Егор спас девушку от грабителя и задержал его.

грабитель новости СПб росгвардия


 

Новости партнеров
В Петербурге и Ленобласти за сутки пропало семь детей
В Петербурге и Ленобласти за сутки пропало семь детей
Беглов запретил петербуржцам выходить на лед с 16 ноября
Беглов запретил петербуржцам выходить на лед с 16 ноября
Куда пропал сын Жанны Фриске и какую ошибку боится повторить его отец Дмитрий Шепелев
Куда пропал сын Жанны Фриске и какую ошибку боится повторить его отец Дмитрий Шепелев
Антитела к COVID-19 нашлись у 83% взрослых жителей Петербурга
Антитела к COVID-19 нашлись у 83% взрослых жителей Петербурга
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
После задержания школьницы на Гражданском проспекте возбуждено уголовное дело
На перекрестке Учительской и Ольги Форш не смогли разъехаться две иномарки
Путин предупредил о риске новых волн ковида в России
В ФРГ назвали последствия задержки ввода «Северного потока — 2»
На Зеленогорском шоссе произошло смертельное ДТП
В Петербурге за сутки вакцинировались более 21 тыс. человек
На Ланском шоссе не смогли разъехаться две легковушки
В Курортном районе загорелась мансарда частного дома