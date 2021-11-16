16-летний Егор спас девушку от грабителя и задержал его

16-летний Егор спас девушку от грабителя и задержал его
Благодаря Егору задержали ранее судимого мужчину. Фото: pixabay.com

Мальчик не побоялся преступника, действовал оперативно и решительно.

В Перми благодаря 16-летнему мальчику было предотвращено преступление в отношении девушки. Парень, ничего не побоявшись, спас ее от грабителя, а после догнал мужчину и передал его сотрудникам правоохранительных органов. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю.

Инцидент случился в Кировском районе города. Подросток гулял вместе с матерью, когда услышал крики о помощи. Он увидел, что на девушку напал мужчина, который отобрал у жертвы смартфон. Егор не остался в стороне: он вырвал из рук налетчика телефон и вернул его хозяйке. После этого злоумышленник попытался скрыться с места происшествия, но не тут-то было: подросток задержал его и дожидался вместе с ним полицейских.

Грабителем оказался 46-летний ранее судимый гражданин. Его задержали, а смелого Егора планируют поощрить.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Ленобласти задержали мужчину, который угрожал сыну ножом.

грабитель задержание пермь


 

Новости партнеров
Доктор географических наук: в Петербурге снега не будет до Нового года
Доктор географических наук: в Петербурге снега не будет до Нового года
Ленобласть продлила коронавирусные ограничения
Ленобласть продлила коронавирусные ограничения
С борта МКС засняли кубический НЛО, выходящий из океана в космос
С борта МКС засняли кубический НЛО, выходящий из океана в космос
Депутат показала цены на питание в буфете Госдумы на видео
Депутат показала цены на питание в буфете Госдумы на видео
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
16-летний Егор спас девушку от грабителя и задержал его
На Маршала Блюхера «КАМАЗ» оборвал провода и устроил пробку
В Петербург безуспешно пытались провезти 40 тонн чилийского лосося
Петербуржец обвиняется в хищении более 1 млн у «Ростелекома»
В России за сутки зафиксирован минимум случаев заражения COVID с октября
Попросила позвонить: в Мурино изнасиловали девушку
Названы самые грязные и чистые города России
Страдания петербурженки после наезда велосипедиста оценили в 70 тыс. рублей