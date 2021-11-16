16-летний Егор спас девушку от грабителя и задержал его

Мальчик не побоялся преступника, действовал оперативно и решительно.

В Перми благодаря 16-летнему мальчику было предотвращено преступление в отношении девушки. Парень, ничего не побоявшись, спас ее от грабителя, а после догнал мужчину и передал его сотрудникам правоохранительных органов. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю.

Инцидент случился в Кировском районе города. Подросток гулял вместе с матерью, когда услышал крики о помощи. Он увидел, что на девушку напал мужчина, который отобрал у жертвы смартфон. Егор не остался в стороне: он вырвал из рук налетчика телефон и вернул его хозяйке. После этого злоумышленник попытался скрыться с места происшествия, но не тут-то было: подросток задержал его и дожидался вместе с ним полицейских.

Грабителем оказался 46-летний ранее судимый гражданин. Его задержали, а смелого Егора планируют поощрить.

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