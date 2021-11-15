В Ленобласти задержали мужчину, который угрожал сыну ножом

В Ленинградской области сотрудник Росгвардии задержали мужчину, который угрожал своему сыну ножом.

Инцидент произошел вечером 14 ноября в квартире по Приморской улице в Выборге. По предварительной информации, местный житель угрожал расправой своему 42-летнему сыну. Во время бытового конфликта мужчина достал нож.

Как сообщает ГУ Росгвардии по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, злоумышленника задержали и доставили в отдел полиции.

Известно, что подозреваемый ранее был неоднократно судим, в том числе за убийство и кражу. Возбуждено уголовное дело.

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