В Ленобласти задержали мужчину, который угрожал сыну ножом

В Ленобласти задержали мужчину, который угрожал сыну ножом
Подозреваемый задержан. Фото: Pixabay

В Ленинградской области сотрудник Росгвардии задержали мужчину, который угрожал своему сыну ножом.

Инцидент произошел вечером 14 ноября в квартире по Приморской улице в Выборге. По предварительной информации, местный житель угрожал расправой своему 42-летнему сыну. Во время бытового конфликта мужчина достал нож.

Как сообщает ГУ Росгвардии по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, злоумышленника задержали и доставили в отдел полиции.

Известно, что подозреваемый ранее был неоднократно судим, в том числе за убийство и кражу. Возбуждено уголовное дело.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге пьяная супруга пырнула ножом безработного мужа.

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