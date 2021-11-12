В Петербурге пьяная супруга пырнула ножом безработного мужа

Состояние пострадавшего оценивается как средней тяжести.

В Санкт-Петербурге возбудили уголовное дело после поножовщины, в результате которой госпитализировали мужчину. Как стало известно Gazeta.SPb, инцидент произошел на проспекте Культуры в одной из квартир.

Там распивали алкоголь супруги, приехавшие в Северную столицу на заработки из Республики Узбекистан. В какой-то момент между ними вспыхнула ссора: чтобы доказать мужу свою правоту, женщина схватила нож и ударила им оппонента.

В результате мужчине потребовалась госпитализация. Его доставили в больницу с открытой раной грудной клетки, проникающим колото-резаным ранением правой половины грудной клетки. Состояние оценили как средней тяжести.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что ударивший ножом школьницу в Петербурге пойдет под суд.