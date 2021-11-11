Ударивший ножом школьницу в Петербурге пойдет под суд

Ударивший ножом школьницу в Петербурге пойдет под суд
Расследование по делу завершено. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

Следственные органы передали прокурору уголовное дело в отношении 46-летнего мужчины, напавшего на школьницу на Петроградской стороне.

О завершении расследования дела о покушении на убийство сообщило ГСУ СК по городу.

Преступление произошло 7 мая этого года на Большом проспекте Петроградской стороны. Как установило следствие, мужчина из хулиганских побуждений подошел к 15-летней девочке и ударил ее ножом в живот. Он собирался убить ее, но школьнице вовремя оказали медицинскую помощь.

Судебно-психиатрическая экспертиза показала, что мужчина был в состоянии невменяемости. Выяснилось, что он болеет психическим расстройством.

Уголовное дело направлено прокурору. Следствие настаивает на применении принудительных мер медицинского характера.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что сборщика металла подозревают в убийстве местного жителя в Лужском районе.

новости СПб ножевое ранение покушение на убийство


 

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