Сборщика металла подозревают в убийстве местного жителя в Лужском районе

В Ленобласти задержали индивидуального предпринимателя, подозреваемого в убийстве.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (Убийство). Ранее пропавший 34-летний мужчина украл у бизнесмена металл.

По версии следствия, подозреваемый, имея умысел на убийство из-за совершенной потерпевшим ранее кражи металла из пункта приема, пригласил его в пункт приема металла под предлогом заработка. Там он избил потерпевшего металлической трубой, сообщили в СК РФ по региону.

Убедившись, что он не подает признаков жизни, с целью сокрытия следов преступления, погрузил тело в автомобиль и вывез в лесной массив у поселка Серебрянский, где закопал.

В ходе проверки показаний подозреваемый показал, где находится тело потерпевшего. Злоумышленник задержан. В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Петербурге в Центральном районе правоохранителям сообщили, что по адресу Загородный проспект 9-54 ножевое ранение у мужчины. По тому же адресу были задержаны трое подозреваемых.