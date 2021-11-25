Пожилая петербурженка три недели переводила деньги мошенникам и лишилась 1,4 млн

Пожилая петербурженка три недели переводила деньги мошенникам и лишилась 1,4 млн
Пенсионерка перевела мошеннице все свои сбережения. Фото: Baltphoto

Женщину обманывали лжесотрудники банка.

В Московском районе пенсионерка лишилась 1,4 миллиона рублей из-за своей доверчивости. Она поверила лжесотрудникам банка, которые просили переводить им деньги на протяжении трех недель. В итоге пенсионерка лишилась крупной суммы.

Как стало известно Gazeta.SPb, 84-летняя женщина обратилась в полицию 24 ноября. Петербурженка рассказала, что ей неоднократно звонили люди, представляющиеся работниками крупного российского банка. Они говорили, что со счета пенсионерки пытаются похитить денежные средства. Женщине внушили, что она должна перевести их на определенный счет. Пенсионерка так и поступила.

В итоге пенсионерка потеряла 1 млн 404 тыс. 850 рублей. По факту мошенничества было возбуждено уголовное дело.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что лжевнук, якобы попавший в ДТП, принудил пенсионерку отдать мошенникам 600 тыс. рублей.

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