Лжевнук, якобы попавший в ДТП, принудил пенсионерку отдать мошенникам 600 тыс. рублей

Лжевнук, якобы попавший в ДТП, принудил пенсионерку отдать мошенникам 600 тыс. рублей
Пенсионерка сама отдала крупную сумму, побоявшись за внука. Фото: Pixabay

Женщина рассказала, что ей позвонил мужчина, голос которого был очень похож на голос внука.

В Санкт-Петербурге разыскивают мошенников, которые обманули доверчивую пенсионерку на 600 тысяч рублей. Как стало известно Gazeta.SPb, звонивший представился внуком женщины и рассказал, что попал в ДТП. Для того, чтобы все уладить, он попросил дать ему 800 тысяч рублей. У пожилой женщины не оказалось нужной суммы.

После этого пенсионерке начали поступать звонки с других номеров. Ей рассказали, что нужно положить деньги в полотенце и обернуть их в наволочку. За «подушкой» пришел неизвестный.

Теперь сотрудникам правоохранительных органов предстоит разыскать злоумышленника. На вид мужчине 25-30 лет, среднего роста, телосложение нормальное, волосы до плеч.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что мошенники заставили петербурженку съездить в Москву и набрать кредитов на 1,25 млн.

дтп мошенничество новости СПб


 

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