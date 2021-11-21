Мошенники заставили петербурженку съездить в Москву и набрать кредитов на 1,25 млн

Пенсионерка, проживающая в городе Пушкин, стала жертвой мошенников.

Как сообщает 78.ru, ссылаясь на источник в правоохранительных органах, возбуждено уголовное дело.

Днем ранее 72-летняя петербурженка написала заявление в полицию. Она рассказала, что два месяца назад, в сентябре, ей позвонил неизвестный мужчина, который представился сотрудником полиции при Центробанке России.

Лжеполицейский заявил, что на пенсионерку уже оформляют в Москве кредит под залог недвижимости. Чтобы предотвратить это, якобы женщине необходимо самой получить такой кредит в столице.

Женщина долго собирала все документы на недвижимость, а затем встретилась с мошенником в бизнес-центре «Сенатор». После этого жертва отправилась в Москву, чтобы пройти обследование на дееспособность.

Когда пенсионерка вернулась, то взяла кредит на 1,2 млн рублей и несколько займов в микрофинансовых организациях.

Всего женщина «потеряла» 1 млн 250 тыс. рублей.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что москвичку, «орудовавшую» в Петербурге, изобличили еще в двух эпизодах мошенничества.