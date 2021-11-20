Москвичку, «орудовавшую» в Петербурге, изобличили еще в двух эпизодах мошенничества

Выяснилось, что москвичка, задержанная за мошенничество, причастна к еще двум преступным эпизодам.
Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области 20 ноября.
Ранее стало известно, 37-летняя уроженка столицы проникала в квартиры пенсионеров под видом социального работника и совершала кражи.
Полиция установила, что женщина причастна к еще двум идентичным эпизодам, совершенным в октябре этого года.
Подозреваемая пробралась в жилища 88 и 89-летних пожилых людей, находящихся в Петергофе и Сестрорецке. Оттуда гражданка украла 350 тысяч рублей.
Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что пожилой петербуржец купил у мошенников почти 20 кг «лекарства от всех болезней» за 2,4 млн рублей.