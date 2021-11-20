Москвичку, «орудовавшую» в Петербурге, изобличили еще в двух эпизодах мошенничества

Москвичку, &#171;орудовавшую&#187; в Петербурге, изобличили еще в двух эпизодах мошенничества
Злоумышленницу удалось задержать. Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области

Выяснилось, что москвичка, задержанная за мошенничество, причастна к еще двум преступным эпизодам.

Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области 20 ноября.

Ранее стало известно, 37-летняя уроженка столицы проникала в квартиры пенсионеров под видом социального работника и совершала кражи.

Полиция установила, что женщина причастна к еще двум идентичным эпизодам, совершенным в октябре этого года.

Подозреваемая пробралась в жилища 88 и 89-летних пожилых людей, находящихся в Петергофе и Сестрорецке. Оттуда гражданка украла 350 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что пожилой петербуржец купил у мошенников почти 20 кг «лекарства от всех болезней» за 2,4 млн рублей.

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