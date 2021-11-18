Пожилой петербуржец купил у мошенников почти 20 кг «лекарства от всех болезней» за 2,4 млн рублей

Пожилой житель Выборгского района Петербурга стал жертвой мошенников, его обманули на 2,4 миллиона рублей.

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, накануне в 16 часов в полицию обратился 73-летний мужчина с улицы Композиторов. Он рассказал, что с сентября по октябрь ему звонили неизвестные «сотрудники медицинской компании». Они предлагали пенсионеру купить «лекарства от всех болезней».

Доверчивый мужчина согласился и перевел мошенникам 2,4 миллиона рублей за покупку 19 килограммов биологически активных добавок.

Сейчас сотрудники полиции решают вопрос о возбуждении уголовного дела. Все обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что 68-летний мужчина взял в кредит 600 тыс. и передал их мошеннику.