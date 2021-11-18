Пожилой петербуржец купил у мошенников почти 20 кг «лекарства от всех болезней» за 2,4 млн рублей

Пожилой петербуржец купил у мошенников почти 20 кг &#171;лекарства от всех болезней&#187; за 2,4 млн рублей
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

Пожилой житель Выборгского района Петербурга стал жертвой мошенников, его обманули на 2,4 миллиона рублей.

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, накануне в 16 часов в полицию обратился 73-летний мужчина с улицы Композиторов. Он рассказал, что с сентября по октябрь ему звонили неизвестные «сотрудники медицинской компании». Они предлагали пенсионеру купить «лекарства от всех болезней».

Доверчивый мужчина согласился и перевел мошенникам 2,4 миллиона рублей за покупку 19 килограммов биологически активных добавок.

Сейчас сотрудники полиции решают вопрос о возбуждении уголовного дела. Все обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что 68-летний мужчина взял в кредит 600 тыс. и передал их мошеннику.

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