68-летний мужчина взял в кредит 600 тыс. и передал их мошеннику

68-летний мужчина взял в кредит 600 тыс. и передал их мошеннику
Злоумышленника задержать не удалось. Фото: pixabay

Правоохранительные органы возбудили уголовное дело по факту мошенничества.

Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области.

Так, 13 ноября, днем, к полицейским обратился 68-летний мужчина. Он заявил, что в период с 10 по 12 ноября злоумышленник решил «сохранить» деньги пострадавшего. Преступник уговорил заявителя взять кредиты в двух банках на сумму около 600 тыс. рублей и перевести их на указанный злоумышленником счет.

Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что женщина уверяла студентку, что снимет с нее порчу, но в итоге не смогла уберечь себя от тюрьмы. Лжеколдунья из Петербурга отправилась в колонию за мошенничество.

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