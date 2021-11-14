68-летний мужчина взял в кредит 600 тыс. и передал их мошеннику

Правоохранительные органы возбудили уголовное дело по факту мошенничества.
Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области.
Так, 13 ноября, днем, к полицейским обратился 68-летний мужчина. Он заявил, что в период с 10 по 12 ноября злоумышленник решил «сохранить» деньги пострадавшего. Преступник уговорил заявителя взять кредиты в двух банках на сумму около 600 тыс. рублей и перевести их на указанный злоумышленником счет.
Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что женщина уверяла студентку, что снимет с нее порчу, но в итоге не смогла уберечь себя от тюрьмы. Лжеколдунья из Петербурга отправилась в колонию за мошенничество.