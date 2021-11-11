Лжеколдунья из Петербурга отправилась в колонию за мошенничество

Женщина уверяла студентку, что снимет с нее порчу, но в итоге не смогла уберечь себя от тюрьмы.

В Санкт-Петербурге за решетку отправили лжеколдунью, которая обманула доверчивую студентку. Об этом сегодня, 11 ноября, сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

Известно, что в марте женщина попросила у девушки помощи на улице. Она заявила, что беременна и не может сама дойти до дома. После лжеколдунья предложила избавить студентку от порчи. Все начиналось довольно безобидно: мошенниц разбила яйцо и заявила, что на этом первым ритуал завершен. Для продолжений ей потребовались деньги и драгоценности. Напуганная девушка отдала ей кольцо, серьги и 40 тысяч рублей. После этого мошенница скрылась.

Женщину нашли и признали ее виновной. Ей предстоит год отсидеть в колонии общего режима.

Ранее Дзержинский суд Петербурга рассмотрел дело о защите чести, достоинства и деловой репутации Ильи Трабера, о котором АБН допустило некорректную фразу. Судья Татьяна Ушакова постановила, что мужчина не был связан с Тамбовской криминальной группировкой и не состоял в ОПГ. Кроме того, суд подтвердил, что Трабер не был подозреваемым и обвиняемым по уголовным делам, возбужденными в связи с убийствами Михаила Маневича и Павла Капыша.