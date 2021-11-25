В ВОЗ непривитых назвали главным распространителем COVID-19 в мире

По мнению Европейского бюро Всемирной организации здравоохранения, непривитые граждане остаются главным источниками заболевания коронавирусной инфекции.

ВОЗ считает, что те граждане, которые не сделали прививку от коронавируса, остаются самыми главными распространителями болезни. Об этом сообщает РИА Новости. В организации здравоохранения призывают граждан пройти курс вакцинации.

«Это особенно важно для приоритетных групп, таких как люди в возрасте 60 лет и старше, а также люди с ослабленным иммунитетом», — отметили в Европейском бюро.

В ВОЗ сделали акцент на эффективность профилактических мер, например, ношение масок и регулярном проветривании помещений. По мнению специалистов, также важно соблюдать социальную дистанцию, мыть руки и сразу же тестироваться, если замечены симптомы заболевания. В организации подчеркнули, что совместное применение указанных мер поможет в борьбе с пандемией.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что Вице-премьер России Татьяна Голикова отметила уровень летальных исходов среди больных коронавирусом.