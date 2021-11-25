Голикова рассказала об уровне летальности среди переболевших коронавирусом

Голикова рассказала об уровне летальности среди переболевших коронавирусом
Вице-премьер Татьяна Голикова. Фото: сайт Президента России

Она отметила, что очень важно следить за своим здоровьем и пройти курс вакцинации, чтобы сохранить жизнь.

Вице-премьер России Татьяна Голикова рассказала об уровне летальности среди перенесших коронавирус в течение полугода. Он составил 2,1%. Об этом пишет РИА Новости.

«Общая летальность среди наблюдаемых в регистре в течение 6 месяцев после выздоровления составила 2,1%, а среди переболевших с сердечно-сосудистыми заболеваниями 4,4%»,

— заявила она.

Голикова считает, что есть только один способ обезопасить себя от серьезных последствий коронавируса – сделать прививку и внимательнее следить за здоровьем.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в России выпущено 70 млн комплектов «Спутника V». Минздрав России в августе 2020 года зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики коронавируса.

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