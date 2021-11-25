Комздрав Петербурга сообщил о спаде четвертой волны коронавируса

Комитет по здравоохранению Санкт-Петербурга информировал о том, что в Северной столице наблюдается спад по заболеваемости коронавирусной инфекцией на фоне роста числа привитых граждан.

В Петербурге наблюдается спад четвертой волны коронавируса. Об этом сообщает АБН со ссылкой на Комздрав Петербурга.

Главный внештатный специалист-эпидемиолог комздрава Мария Дарьина заявила, что в Сантк-Петербурге полный цикл вакцинации прошли 2,1 млн человек. Также примерно 400 тысяч человек привились препаратом «Спутник Лайт».

По словам Дарьиной, вакцинированные петербуржцы рискуют в несколько раз меньше заболеть коронавирусом, чем непривитые граждане. Как оценивает специалист, шансы заразиться в три раза ниже.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что непривитые граждане остаются главным источниками заболевания коронавирусной инфекции по мнению специалистов ВОЗ.