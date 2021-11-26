Заключенного «Крестов», задушившего сокамерника, признали психически больным

Заключенного «Крестов», задушившего сокамерника, признали психически больным
Мужчина оказался не здоров ментально. Фото: pixabay

Врачи полагают, что в момент совершения преступления мужчина находился в состоянии невменяемости.

В Санкт-Петербурге завершили уголовное дело в отношении заключенного СИЗО-1, который задушил сокамерника полотенцем в душевой. Мужчину после экспертизы признали психически больным. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета России.

Врачи заявили, что мужчина в момент совершения преступления находился в состоянии невменяемости, так что он не понимает, на что идет. Напоминаем, что инцидент случился 19 сентября. Известно, что один мужчина по непонятной причине напал на другого.

К делу может быть причастен Денис Зиноватный, устроивший поножовщину у гостиницы «Пулковская» в апреле.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что собутыльник задушил женщину в квартире на Бухарестской.

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