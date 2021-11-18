Собутыльник задушил женщину в квартире на Бухарестской

Собутыльник задушил женщину в квартире на Бухарестской
Убийство произошло в квартире на Бухарестской. Фото: google.maps

В Петербурге полицейские задержали предполагаемого убийцу женщины, тело которой нашли в квартире во Фрунзенском районе.

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, труп 38-летней женщины был найден в квартире на Бухарестской улице, 124/56 накануне утром. Прибывшие к месту стражи порядка заметили, что на теле погибшей были гематомы шеи, лица и рук. Квартира была арендована.

Подозреваемого в убийстве задержали через два с половиной часа на Гражданском проспекте. В отдел доставили 39-летнего мужчину. По версии полиции, задержанный с убитой распивали алкоголь, после чего между ними произошла ссора. Мужчина сначала избил женщину руками, а затем задушил. Потерпевшая скончалась на месте.

Правоохранители выяснили, что оба проживали в городе Светлогорск Ленобласти. У задержанного криминальное прошлое: он был судим за кражи, умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, разбой и мошенничество.

Возбуждено уголовное дело по статье об убийстве.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в пожаре на улице Громова был обнаружен погибший.

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