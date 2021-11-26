Artik уже нашел замену бросившей дуэт Анне Дзюбе

Певец пока что не называет имя новой участница.

Певец Артем Умрихин признался, что нашел для дуэта новую вокалистку. Она заменит Анну Дзюбу, которая недавно ушла из коллектива – видимо, чтобы начать сольную карьеру. О новой участнице дуэта Умрихин рассказал в рамках интервью для YouTube-канала POPCAKE.

Артист отметил, что группа Artik и Asti уже запланировала новогодние концерты и записывает новую песню. Умрихин держит в секрете имя участниц. Он заявил, что много девушек хотело стать частью дуэта. Выбрал ту, которая понравилась больше всего, положившись на интуицию.

«Она пока еще не так известна»,

— говорит Умрихин.

Напоминаем, что об уходе из группы Дзюбы стало известно в начале ноября 2021 года. Пока непонятно, что именно стало причиной такого решения.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что певица МакSим впервые после комы выступила на сцене.