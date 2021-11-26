Artik уже нашел замену бросившей дуэт Анне Дзюбе

Artik уже нашел замену бросившей дуэт Анне Дзюбе
Группа продолжит существовать, но в другом составе. Фото: скриншот Instagram

Певец пока что не называет имя новой участница.

Певец Артем Умрихин признался, что нашел для дуэта новую вокалистку. Она заменит Анну Дзюбу, которая недавно ушла из коллектива – видимо, чтобы начать сольную карьеру. О новой участнице дуэта Умрихин рассказал в рамках интервью для YouTube-канала POPCAKE.

Артист отметил, что группа Artik и Asti уже запланировала новогодние концерты и записывает новую песню. Умрихин держит в секрете имя участниц. Он заявил, что много девушек хотело стать частью дуэта. Выбрал ту, которая понравилась больше всего, положившись на интуицию.

«Она пока еще не так известна»,

— говорит Умрихин.

Напоминаем, что об уходе из группы Дзюбы стало известно в начале ноября 2021 года. Пока непонятно, что именно стало причиной такого решения.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что певица МакSим впервые после комы выступила на сцене.

Artik & Asti анна дзюба певица


 

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