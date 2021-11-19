Певица МакSим впервые после комы выступила на сцене

Певица МакSим впервые появилась на сцене после тяжело перенесенного коронавируса и месяца пребывания в коме.

Видео Марина Максимова опубликовала на своей странице в Instagram в разделе сторис.

Певица порадовала фанатов своим визитом на юбилейный день рождения канала МУЗ-ТВ, который прошел в Кремле.

На публике артистка появилась в платье нежно-лилового цвета.

Напомним, в середине июня стало известно о госпитализации 38-летней исполнительницы. Певица попала в больницу после концерта в Казани. Сначала нее выявили 40%-нтное поражение легких, при этом тест на коронавирус оказался отрицательным. МакSим, подключили к аппарату ИВЛ и ввели в искусственную кому.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что впервые за полтора месяца российская певица МакSим, которая находилась в медикаментозной коме, сама смогла рассказать, как себя чувствует. Ей почти не давали шансов, и вот она уже в обычной палате и вышла на связь с поклонниками.