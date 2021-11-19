Певица МакSим впервые после комы выступила на сцене

Певица МакSим впервые после комы выступила на сцене
Певица Макsим. Фото: www.instagram.com/maksimartist

Певица МакSим впервые появилась на сцене после тяжело перенесенного коронавируса и месяца пребывания в коме.

Видео Марина Максимова опубликовала на своей странице в Instagram в разделе сторис.

Певица порадовала фанатов своим визитом на юбилейный день рождения канала МУЗ-ТВ, который прошел в Кремле.

На публике артистка появилась в платье нежно-лилового цвета.

Напомним, в середине июня стало известно о госпитализации 38-летней исполнительницы. Певица попала в больницу после концерта в Казани. Сначала нее выявили 40%-нтное поражение легких, при этом тест на коронавирус оказался отрицательным. МакSим, подключили к аппарату ИВЛ и ввели в искусственную кому.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что впервые за полтора месяца российская певица МакSим, которая находилась в медикаментозной коме, сама смогла рассказать, как себя чувствует. Ей почти не давали шансов, и вот она уже в обычной палате и вышла на связь с поклонниками.

коронавирус МакSим певица


 

Новости партнеров
Пожилых петербуржцев будут вакцинировать от коронавируса на дому
Пожилых петербуржцев будут вакцинировать от коронавируса на дому
Кадровый офицер ФСБ вырастил нового главу управления соцпитания?
Кадровый офицер ФСБ вырастил нового главу управления соцпитания?
Беглов запретил петербуржцам выходить на лед с 16 ноября
Беглов запретил петербуржцам выходить на лед с 16 ноября
Гибридный иммунитет является защитой от коронавируса
Гибридный иммунитет является защитой от коронавируса
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Певица МакSим впервые после комы выступила на сцене
Филиппины получили еще одну партию «Спутника V»
Прокуратура проводит проверку после гибели рабочего ГЭС в реке Свирь
Британские ученые выявили у медиков особый иммунитет к COVID-19
После гибели рабочего в Подпорожье возбуждено уголовное дело
В одной из школ Петербурга после обеда отравились младшеклассники
ДТП с участием трех фур перегородило движение на КАД в районе Пулково
В Петербурге ожидается гололедица в субботу