ПФР: трем категориям граждан России с декабря поднимут пенсии

ПФР: трем категориям граждан России с декабря поднимут пенсии
Трем категориям граждан России с декабря поднимут пенсии. Фото: Baltphоto/Ольга Андросова

В России трем категориям граждан с 1 декабря поднимут пенсии из-за автоматической индексации выплат.

Российским гражданам из-за автоматической индексации поднимут пенсии. Об этом сообщает «МК» со ссылкой на данные Пенсионного фонда России.

Повысят пенсии не всем гражданам, а только трем категориям, среди которых, например, люди, отпраздновавшие в ноябре свой 80-летний юбилей. Пенсия таких россиян вырастет в два раза — до 12 088 рублей.

Вторая категория — это пенсионеры, которые работали вплоть до августа 2021 года, но уволились в последний месяц лета. С декабря у них будет начисляться автоматическая прибавка к пенсии с дополнительной доплатой за три месяца.

На повышение выплаты также могут претендовать жители России, которые подали заявления на перерасчет. Надбавки к пенсии будут зачислены автоматически.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что среди жителей России в больших городах вырос процент тех, кто считает, что после достижения пенсионного возраста возможно прожить на выплаты государства.

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ПФР: трем категориям граждан России с декабря поднимут пенсии
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