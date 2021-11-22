SuperJob: почти каждый четвертый россиянин собирается жить на государственную пенсию

Почти каждый четвертый россиянин собирается жить на государственную пенсию. Фото: Baltphоto/Ольга Андросова

Почти каждый четвертый россиянин собирается жить на государственную пенсию. Фото: Baltphоto/Ольга Андросова

В Крупных городах все большее количество россиян собирается жить на государственную пенсию по достижению соответствующего возраста.

Среди жителей России в больших городах вырос процент тех, кто считает, что после достижения пенсионного возраста возможно прожить на государственные выплаты. Это можно проследить по данным опороса SuperJob.

В среднем по всей России почти каждый четвертый житель (24%) утверждает, что будет жить на государственные выплаты после достижения пенсионного возраста.

Опрошенные в количестве 28% отметили, что после достижения пенсии собираются продолжать работать и жить на зарплату. Еще 14% жителей рассчитывают на собственные сбережения, 4% граждан планируют воспользоваться выплатами негосударственных пенсионных фондов. Также присутствуют и 7% тех, кто назвали другие источники дохода, например, деньги от сдачи в аренду недвижимости.

Как удалось узнать, россияне до 24 лет считают достойной пенсию в 35,8 тысячи рублей в месяц, а опрошенные старше 45 лет — 45 тысяч рублей. В среднем же по стране россияне назвали сумму в 43 тысячи рублей, что на 8 процентов больше, чем в 2020 году.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что с 1 января у пенсионеров появится возможность вносить уточнения в заявление о доставке пенсии.