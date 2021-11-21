С 1 января в РФ изменится порядок пенсионных выплат

С 1 января в РФ изменится порядок пенсионных выплат
В России с 1 января 2022 года вступят в силу новые правила выплаты пенсии. Фото: Baltphоto/Ольга Андросова

У пенсионеров появится возможность вносить уточнения в заявление о доставке.

С началом 2022 года в Российской Федерации начнут действовать новые правила выплаты пенсий и контроля за их начислением. Об этом пишет «Парламентская газета».

Теперь будет можно доставлять и выплачивать пенсии на территориях, на которых введён режим ЧС, раньше назначенной даты. Необходимо только подать заявление в Пенсионный фонд.

Также пожилые россияне смогут вносить уточнения в заявление о доставке пенсии.

Кроме того, из пенсии пожилых граждан не смогут удерживать выплаты по судебным листам, если пенсионер признан банкротом.

Также, согласно новым правилам, пенсию умершего смогут получить его законные наследники.

Жители России, получавшие выплаты из негосударственных фондов, которые перестали функционировать, так или иначеполучат накопительную часть.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что депутат Госдумы прокомментировал причины прекращения пенсионных выплат.

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