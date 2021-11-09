Депутат Госдумы прокомментировал причины прекращения пенсионных выплат

Депутат Госдумы, член комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб считает, что условия, при которых прекращаются пенсионные выплаты, самыми оптимальными и необходимыми.

По словам Бессараб, часто встречается несоответствие справок и действительных условий, по которым должны быть произведены пенсионные выплаты. Особенно эфире «Дума ТВ» политик подчеркнула проблему с предоставлением справки об обучении.

К единой форме на территории России уже пришли справки для обучающихся и получающих пенсию по потере кормильца студентов.

«А вот, к сожалению, справки из иностранных образовательных организаций до настоящего времени не отработаны международным сообществом», — отметила Светлана Бессараб.

При этом политик отметила, что каждый раз приходится делать соответствующие запросы в Пенсионный фонд России и восстанавливать право гражданина на получение такой пенсии. По словам Бессараб, такие случаи встречаются часто. Когда решены все вопросы по документации и подтверждению, выплаты возобновляются в самые кратчайшие сроки.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в Росси могут перестать выплачивать пенсию гражданам в четырех случаях. Первой причиной для приостановки пенсионных выплат может стать отсутствие факта получения человеком пенсии в течение полугода.