В Пенсионном фонде России назвали причины, по которым может быть приостановлена выплата пенсии

В Пенсионном фонде России назвали причины, по которым может быть приостановлена выплата пенсии. Фото: Рixabay

В Пенсионном фонде России назвали причины, по которым может быть приостановлена выплата пенсии. Фото: Рixabay

В Росси могут перестать выплачивать пенсию гражданам в четырех случаях.

Выплата пенсии россиянам может быть приостановлена по четырем причинам. Об этом сообщил MK.RU со ссылкой на Пенсионный фонд России.

Первой причиной для приостановки пенсионных выплат может быть отсутствие факта получения человеком пенсии в течение 6 месяцев. Во-вторых, пенсию отменяют, если гражданин вовремя не подтвердит свою инвалидность.

Третей причиной, актуальной для иностранных граждан и лиц без гражданства, может стать окончание срока действия вида на жительство.

Четвертая отмена выплат связана с потерей кормильца, — после 18 лет перестают перечисляться деньги. Однако если получатель находится на очной форме обучения в каком-либо государственном учреждении выплата продлевается до 23 лет.

Выплаты могут возобновиться, если предоставить в пенсионный фонд документы, подтверждающие основания для получения денег.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в начале 2022 года россияне, получающие страховую пенсию по старости, могут рассчитывать на денежные выплаты.