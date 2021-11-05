Российским пенсионерам пообещали выплату в 5 тыс. рублей в 2022 году

В начале следующего года россияне, получающие страховую пенсию по старости, могут рассчитывать на денежные выплаты.
Уже в январе 2022 года шести миллионам граждан Российской Федерации государство станет оказывать материальную помощь. При этом, пять тысяч рублей полагается лишь тем жителям России, у кого пенсия меньше прожиточного минимума, установленного в том или ином регионе.
В субъекты будут направлены деньги для поддержки таких граждан. Затем же местные власти сформируют выплаты. Переводиться средства будут в автоматическом режиме.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что петербуржцы-долгожители будут получать денежные выплаты на юбилеи.