Петербуржцы-долгожители будут получать денежные выплаты на юбилеи

Петербуржцы-долгожители будут получать денежные выплаты на юбилеи
Пенсионеры, дожившие до 90 лет, получат на юбилей 15 тысяч рублей. Фото: pixabay

Столетним жителям города заплатят будут платить по 25 тысяч рублей в год.

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов внес изменения в законодательство, согласно которым устанавливаются единовременные денежные выплаты юбилярам, достигшим 90, 95 и 100 лет со дня рождения, а также ежегодные денежные выплаты долгожителям старше 100 лет. Об этом сегодня, 3 ноября, сообщили в пресс-службе Смольного.

На свой 90-й день рождения пенсионеры получат в качестве подарка 15 тысяч рублей, на 95-й – 20 тысяч, на столетие – 25 тысяч. Начиная со 101 года устанавливается ежегодная выплата по 25 тысяч рублей. Эта норма будет действительна с 1 января 2022 года.

Напоминаем, что в последнее время петербуржцы стали чаще доживать до 90-летия. Их численность на данный момент достигает почти 30 тысяч человек. Тех, кому сотня лет, насчитывается 350.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Госдуме предложили освободить пенсионеров от транспортного налога.

Александр Беглов закон новости СПб пенсионеры


 

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