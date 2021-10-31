В Госдуме предложили освободить пенсионеров от транспортного налога

Для пенсионеров в России хотят ввести новую льготу, — отмена транспортного налога.

Депутаты Госдумы выступили с предложением освободить пенсионеров от транспортного налога. Письмо с предложением направлено на имя главы Министерства труда и социальной защиты Антона Котякова, сообщает RT.

Новая льгота предполагает автомобиль пожилого человека с мощностью не более 150 лошадиных сил.

Пока решение не принято, и каждый район может сам устанавливать транспортный налог для пенсионеров, поэтому в одно районе пожилые люди могут вообще ничего не платить, а в других, например, оплачивать 50% налога за машину мощностью до 100 лошадиных сил.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что мэр Москвы Сергей Собянин повысил минимальную пенсию для москвичей. Теперь она составляет 21 193 рублей, а с января 2022 года городская доплата к уже существующей пенсии будет проиндексирована на 4,8 процента. Ожидается, что эта надбавка коснется 2,1 миллиона горожан.