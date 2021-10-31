В Госдуме предложили освободить пенсионеров от транспортного налога

В Госдуме предложили освободить пенсионеров от транспортного налога
В Госдуме предложили освободить пенсионеров от транспортного налога. Фото: Pixabay

Для пенсионеров в России хотят ввести новую льготу, — отмена транспортного налога.

Депутаты Госдумы выступили с предложением освободить пенсионеров от транспортного налога. Письмо с предложением направлено на имя главы Министерства труда и социальной защиты Антона Котякова, сообщает RT.

Новая льгота предполагает автомобиль пожилого человека с мощностью не более 150 лошадиных сил.

Пока решение не принято, и каждый район может сам устанавливать транспортный налог для пенсионеров, поэтому в одно районе пожилые люди могут вообще ничего не платить, а в других, например, оплачивать 50% налога за машину мощностью до 100 лошадиных сил.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что мэр Москвы Сергей Собянин повысил минимальную пенсию для москвичей. Теперь она составляет 21 193 рублей, а с января 2022 года городская доплата к уже существующей пенсии будет проиндексирована на 4,8 процента. Ожидается, что эта надбавка коснется 2,1 миллиона горожан.

антон котяков индексация Министерство труда и социальной защиты пенсия Россия


 

Новости партнеров
Доктор Мясников рассказал о частой ошибке при измерении давления
Доктор Мясников рассказал о частой ошибке при измерении давления
Реальная численность населения Петербурга превышает официальные данные на 1,6 млн человек
Реальная численность населения Петербурга превышает официальные данные на 1,6 млн человек
Разыскиваемая актриса Светлана Светличная найдена в киностудии
Разыскиваемая актриса Светлана Светличная найдена в киностудии
Утка со стрелой в голове снова явилась петербуржцам и просила у них хлеб
Утка со стрелой в голове снова явилась петербуржцам и просила у них хлеб
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Госдуме предложили освободить пенсионеров от транспортного налога
Алек Болдуин заявил, что не будет завершать съемки фильма «Раст»
Собянин заявил о пятикратном росте вакцинации от COVID с конца августа
Дефицита красной икры, по мнению Росрыболовства, на Новый год не ожидается
Тренера детсада в Петербурге заподозрили в домогательствах к ребенку
Пьяный мужчина свесил сына-инвалида за ноги с 10 этажа дома на Софийской
Мясников рассказал, как обнаружить рак во время еды
Рабочая неделя начнется в Ленобласти с дождей и +11 градусов