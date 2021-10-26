Собянин поднял москвичам минимальную пенсию

Ранее пенсии жителям столицы повышали в январе 2021-го, тогда они выросли до 20 222 рублей. Фото: kremlin.ru

Ранее пенсии жителям столицы повышали в январе 2021-го, тогда они выросли до 20 222 рублей. Фото: kremlin.ru

Мэр Москвы Сергей Собянин повысил минимальную пенсию для москвичей.

Теперь она составляет 21 193 рублей. Глава столицы подписал соответствующий документ. Об этом сообщает РИА «Новости».

С января следующего года городская доплата к пенсии будет проиндексирована на 4,8 процента. Ожидается, что эта надбавка коснется 2,1 миллиона москвичей.

Ранее пенсии жителям столицы повышали в январе 2021-го.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в России пожилым медикам, которые ушли с работы на пенсию из-за коронавирусной инфекции в начале пандемии, Минздрав предложил привиться и продолжить свою врачебную деятельность. Некоторая часть медицинских сотрудников в начале пандемии, так как была объявлены мероприятия по изоляции, решила уйти на пенсию. Но сейчас, по словам Михаила Мурашко, у ушедших есть возможность вернуться к работе.