Врачам, ушедшим на пенсию в начале пандемии, предложили привиться и работать дальше

Врачам, ушедшим на пенсию в начале пандемии, предложили привиться и работать дальше. Фото: pixabay

Врачам, ушедшим на пенсию в начале пандемии, предложили привиться и работать дальше. Фото: pixabay

В России пожилым медикам, которые ушли с работы на пенсию из-за коронавирусной инфекции в начале пандемии, Минздрав предложил привиться и продолжить свою врачебную деятельность. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу министерства Михаила Мурашко.

Некоторая часть медицинских сотрудников в начале пандемии, так как была объявлены мероприятия по изоляции, решила уйти на пенсию. Но сейчас, по словам Михаила Мурашко, у ушедших есть возможность вернуться к работе.

«Сегодня уже есть вакцина, мы обращаемся к медработникам, которые в период, когда существовали риски для здоровья и жизни, отошли от медпрактики, мы предлагаем вернуться. И сегодня вакцинация позволяет защитить жизнь и здоровье», — утверждает глава министерства.

В регионах, по словам Мурашко, такая тенденция уже наблюдается.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что согласно стандартам ВОЗ, для защиты иммунитета от коронавируса достаточным считается уровень антител IgG — около 300 BAU. По словам эксперта, такой уровень наиболее часто встречается при использовании вакцины «Спутник V».