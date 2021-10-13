Гинцбург заявил, что прививка «Спутником Лайт» продлевает защиту от коронавируса на полгода

Гинцбург заявил, что прививка &#171;Спутником Лайт&#187; продлевает защиту от коронавируса на полгода
Прививка "Спутником Лайт" продлевает иммунитет на 6-7 месяцев. Фото: комитет по здравоохранению Петербурга

Вакцина от коронавируса «Спутник Лайт» способна защитить иммунитет от инфекции в среднем на полгода, сообщил директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург.

Согласно стандартам ВОЗ, для защиты иммунитета от коронавируса достаточным считается уровень антител IgG — около 300 BAU. По словам Гинцбурга, такой уровень наиболее часто встречается при использовании вакцины «Спутник V», поэтому прививка «Спутником Лайт» через полгода после первой является эффективным способом продления иммунитета еще на 6-7 месяцев.

Глава центра считает, что продление эффекта вакцин особенно актуально при борьбе с распространением «злостного» дельта-штамма.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в РФПИ оценили эффективность «Спутника Лайт» против штамма «Дельта».

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