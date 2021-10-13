В РФПИ оценили эффективность «Спутника Лайт» против штамма «Дельта»

В РФПИ оценили эффективность «Спутника Лайт» против штамма «Дельта»
Ранее стало известно, что что комбинация «Спутника Лайт» и AstraZeneca вызвала  рост числа антител к S-белку ковида в четыре раза. Фото: комитет по здравоохранению Петербурга

Эффективность отечественной однокомпонентной вакцины от ковида «Спутник Лайт» против дельта-штамма равна 70% в течение трех месяцев. Об этом заявили сегодня, 13 октября, в Российском фонде прямых инвестиций.

При этом введение этой вакцины в качестве бустера при использовании до этого других вакцин дает эффективность до 83% против дельта-штамма. Об этом сообщают «Известия».

Ранее стало известно, что что комбинация «Спутника Лайт» и AstraZeneca вызвала рост числа антител к S-белку ковида в четыре раза. По итогам исследования выяснилось, что антитела к S-белку ковида вырабатываются у 100% добровольцев.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что министр здравоохранения Михаил Мурашко рассказал о числе вакцинированных первым компонентом вакцины от ковида россиян. Также глава ведомства призвал пенсионеров активнее делать прививку.

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