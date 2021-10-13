Первым компонентом вакцины от COVID-19 привились более 51 миллиона россиян

Министр здравоохранения Михаил Мурашко рассказал о числе вакцинированных первым компонентом вакцины от ковида россиян.

Так, первую дозу лекарства от вируса в России получили более 51 миллиона человек. Также глава ведомства призвал пенсионеров активнее делать прививку. Об этом сообщает «Интерфакс».

Ранее стало известно, что скором времени в России могут зарегистрировать вакцину «Спутник V» для подростков. В течение двух недель Минздрав ожидает заключение экспертной организации. На его основании примут решение о ее регистрации.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что ковид останется навсегда, и им переболеют все. Об этом заявил инфекционист Евгений Тимаков. Он уверен, каждые полгода-год население планеты все равно будут заболевать тем или иным штаммом ковида, по аналогии с гриппом. Врач добавил, что от действующего штамма «дельта» дети заболевают чаще.