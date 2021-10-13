Вакцинолог Тимаков считает, что коронавирус останется с нами навсегда, переболеют все

Вакцинолог Тимаков считает, что коронавирус останется с нами навсегда, переболеют все
По мнению специалиста, маски снижают вирусную нагрузку. Фото: pexels.com

Ковид останется навсегда, и им переболеют все. Об этом заявил инфекционист Евгений Тимаков.

Он уверен, каждые полгода-год население планеты все равно будут заболевать тем или иным штаммом ковида, по аналогии с гриппом. Врач добавил, что от действующего штамма «дельта» дети заболевают чаще. Об этом сообщает РИА «Новости».

По мнению специалиста, маски снижают вирусную нагрузку, потому что в организм попадает небольшое количество вируса, что действует как прививка.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что иммунолог Андрей Продеус поделился, когда человеку, зараженному ковидом, нужно срочно обращаться к врачу. Он считает, что даже при небольшой температуре необходимо проконсультироваться у участкового врача или по горячей линии по ковиду. Вызывать скорую помощь или пойти в больницу нужно при затруднении дыхания и неконтролируемой температуре.

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