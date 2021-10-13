Иммунолог Продеус перечислил симптомы COVID-19, при которых надо вызывать скорую

Он считает, что даже при небольшой температуре необходимо проконсультироваться у участкового врача или по горячей линии по ковиду. Если проявляются более серьезные симптомы, требуется срочное вмешательство медиков. Об этом сообщает «Газета.Ru»,

Вызывать скорую помощь или пойти в больницу нужно при затруднении дыхания и неконтролируемой температуре, а также тяжелой интоксикации и слабости, отмечает Продеус.