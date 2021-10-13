Иммунолог Продеус перечислил симптомы COVID-19, при которых надо вызывать скорую

Иммунолог Андрей Продеус поделился, когда человеку, зараженному ковидом, нужно срочно обращаться к врачу.
Он считает, что даже при небольшой температуре необходимо проконсультироваться у участкового врача или по горячей линии по ковиду. Если проявляются более серьезные симптомы, требуется срочное вмешательство медиков. Об этом сообщает «Газета.Ru»,
Вызывать скорую помощь или пойти в больницу нужно при затруднении дыхания и неконтролируемой температуре, а также тяжелой интоксикации и слабости, отмечает Продеус.
Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что за минувшие сутки в Северной столице в больницы с ковидом и пневмониями поступили 436 петербуржца. Сейчас в стационарах города на лечении находятся 6694 человека. 593 петербуржца находятся в реанимации, 265 — подключены к ИВЛ. Свободный коечный фонд составляет 31,5%.