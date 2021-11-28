В Петербурге в понедельник обещают метель и -7 градусов

Неделя для петербуржцев начнется с небольшого снега.

Синоптики обещают, что в городе 29 ноября, в понедельник, пройдет снег, в некоторых районах можно будет наблюдать метель.

Об этом сообщает ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».

В течение дня начнет дуть несильный восточный и северо-восточный ветер. Однако местами он будет порывистым и сильным.

В темное время суток температура воздуха составит -5…-7 градусов. Днем будет чуть-чуть теплее. Термометры покажут -3…-5 градусов.

Атмосферное давление ночью почти не изменится, а днем немного понизится.

На дорогах обещают плохую видимость.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Северную столицу пришли холода и снежные метели.