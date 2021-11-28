В Северную столицу пришли холода и снежные метели

В Северную столицу пришли холода и снежные метели. Фото: pixabay.com

В Северную столицу пришли холода и снежные метели. Фото: pixabay.com

Петербуржцы в воскресенье, 28 ноября, могут столкнуться с метелями в некоторых районах города.

С ночи в Санкт-Петербурге идет небольшой снег. Дороги чуть припорошило белой россыпью снежинок. В течение дня синоптики обещали дополнительно умеренный снег, а местами даже метель.

В воскресенье, 28 ноября, Северную столицу захватил морозец. По данным ФГБУ «Северо-западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», температура воздуха в течение суток будет держаться от -2 до -4 градусов. Погода целый день обещает быть облачной.

Кроме того, на улицах города гуляет ветер. Местами встречаются сильные порывы северо-восточного направления. Атмосферное давление в течение дня будет повышаться

На дорогах города очень сложная обстановка, — водителям и пешеходам нужно быть предельно внимательными.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в начале декабря столбик термометра в темное время суток опустится до -15 градусов..