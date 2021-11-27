В начале декабря в Петербурге будет до 15 градусов мороза

В начале декабря в Петербурге будет до 15 градусов мороза
В Петербурге скоро наступят морозные ночи. Фото: unsplash

В Северной столице вскоре будут морозные ночи.

Столбик термометра в темное время суток в первых числах декабря опустится до -15 градусов. Об этом в социальной сети Facebook сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

Специалист рассказал, что выходящий с юга циклон уже завтра, 28 ноября, принесёт в город сильные снегопады. Утром в субботу температура воздуха в городе на Неве опустилась ниже -3 градусов.

Эксперт спрогнозировал к началу зимы в Северной столице снежный покров в 10 сантиметров, а местами даже и 20.

По мнению Леуса, по-настоящему зимняя погода останется в Петербурге до конца первой декады декабря, а то и дольше. Оттепель, по словам метеоролога, вряд ли возможна. Напротив, ночные морозы в отдельные дни могут опуститься до -10…-15 градусов.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что петербуржцев предупредили о метели и сильном ветре в воскресенье.

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