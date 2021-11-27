Петербуржцев предупредили о метели и сильном ветре в воскресенье

В Санкт-Петербурге в воскресенье, 28 ноября, может испортиться погода. В регионе ожидается сильный ветер, снег и метель.
О том, что в Северной столице может наступить неблагоприятная погода сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по городу со ссылкой на данные ФГБУ «Северо-Западное УГМС». В городе будет дуть сильный ветер, его порывы могут достигать 15 метров в секунду.
Кроме этого, в городе прогнозируется снег, однако он будет умеренным. В некоторых районах можно будет наблюдать метель.
Автомобилистам стоит быть осторожнее, так как на дорогах будет сложная обстановка.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Петербург на старте зимы, циклон принесет в Северную столицу снег. Днем, в субботу, столбики термометров покажут от -1…до -3 градусов.