Петербуржцев предупредили о метели и сильном ветре в воскресенье

Водителям стоит быть осторожнее - метель может серьезно снизить видимость на дорогах. Фото: pixabay.com

Водителям стоит быть осторожнее - метель может серьезно снизить видимость на дорогах. Фото: pixabay.com

В Санкт-Петербурге в воскресенье, 28 ноября, может испортиться погода. В регионе ожидается сильный ветер, снег и метель.

О том, что в Северной столице может наступить неблагоприятная погода сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по городу со ссылкой на данные ФГБУ «Северо-Западное УГМС». В городе будет дуть сильный ветер, его порывы могут достигать 15 метров в секунду.

Кроме этого, в городе прогнозируется снег, однако он будет умеренным. В некоторых районах можно будет наблюдать метель.

Автомобилистам стоит быть осторожнее, так как на дорогах будет сложная обстановка.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Петербург на старте зимы, циклон принесет в Северную столицу снег. Днем, в субботу, столбики термометров покажут от -1…до -3 градусов.