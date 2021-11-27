На старте зимы: циклон принесет в Петербурге снег

В субботу, 27 ноября, в Петербурге ожидается облачная с прояснениями погода.

Подробности рассказал ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.

«На погоду Северной столицы окажет влияние северная периферия циклона, выходящего своим центром на Белоруссию. В такой ситуации ожидается облачная с прояснениями погоде, в Северной столице без существенных осадков, а по югу области пройдёт небольшой снег», — сообщил синоптик.

Днем столбики термометров покажут -1…-3 градуса. Такие значения на 1-2° ниже климатической нормы. Ветер северо-восточного направления будет дуть со скоростью 5-10 метров в секунду.

Атмосферное давление будет падать и составит 752 мм рт. ст., что ниже нормы.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Росгидрометцентре представили прогноз погоды на зиму 2021-2022 года для регионов России. Сюрпризов метеорологи не ожидают. Но когда зима их слушала!