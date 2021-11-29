Антипрививочник перед смертью просил вакцинировать его, но было поздно

55-летний мужчина критиковал вакцинацию, и стал жертвой коронавируса.

Житель Великобритании, который критиковал массовую вакцинацию от коронавируса, перед смертью пожелал о своих взглядах. Об этом сегодня, 29 ноября, сообщает The Daily Mail.

Известно, что речь идет о 55-летнем Глинне Стил, который отказывался от прививки из-за того, что препараты «тестировали на животных». В октябре мужчина получил положительный результат теста на коронавирус, а в начале ноября ему потребовалась госпитализация из-за ухудшившегося самочувствия.

Состояние мужчины с каждым днем становилось плачевнее. По словам его жены, последнее, что сказал ей муж, было: «Я никогда не чувствовал себя так плохо, я бы хотел, чтобы мне сделали прививку». Женщина надеется, что люди не будут так же упрямы, как ее погибший муж, и сделают прививку.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что главврач больницы Филатова заявил о провальном диалоге с антипрививочниками.