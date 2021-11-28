Главврач больницы Филатова заявил о провальном диалоге с антипрививочниками

Антипрививочникам показали реанимационное отделение, где пациенты находятся на ЭКМО и ИВЛ. Фото: Gazeta.SPb/Валентин Егоршин

Антипрививочникам показали реанимационное отделение, где пациенты находятся на ЭКМО и ИВЛ. Фото: Gazeta.SPb/Валентин Егоршин

Главврач московской больницы имени Филатова, в красной зоне которой провели экскурсию противникам вакцинации, Валерий Вечорко заявил, что медикам не удалось построить диалог с антиваксерами.

Вечорко рассказал в эфире «Соловьев Live», что откликнувшиеся на письмо врачей антипрививочники в субботу побывали в красной зоне филатовской больницы. Из девяти человек сдать ПЦР-тест согласились только трое. Некоторым из них запретили вход, поскольку они отказались надевать маски, остальных провели в красную зону.

По словам главврача, антипрививочникам показали реанимационное отделение, где пациенты находятся на ЭКМО и ИВЛ. Посетители задавали медикам разные вопросы, в том числе провокационные.

«Они (антиваксеры — ред.) совершенно не хотят знать правду, они мне рассказали, что лечить надо пенициллином…» — сказал Вечорко.

Он подчеркнул, что диалог с антипрививочниками не получился. Главврач добавил, что некоторые из них зашли в палату, а затем вышли и начали «стебаться» над пациентами.

Вечорко добавил, что когда противники вакцинации начали «хамить пациентам», он распорядился завершить их визит.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что экскурсию в красной зоне прервали из-за отказа антипрививочников надеть маски.