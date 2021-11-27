Экскурсию в красной зоне прервали из-за отказа антипрививочников надеть маски

Экскурсию в красной зоне прервали из-за отказа антипрививочников надеть маски
Антипрививочники отказались надеть маски. Фото: pexels

Антипрививочники, которых пригласили на экскурсию в красную зону московской больницы имени Филатова, отказались надевать маски.

Главный врач больницы Валерий Вечорко сообщил, что поведение противников вакцинации вынудило персонал досрочно завершить экскурсию по отделению. По его словам, он попытался объяснить антиваксерам необходимость соблюдения масочного режима, но те начали перебивать его и выражать недовольство.

В итоге руководство медучреждение объявило о завершении визита. Заместитель главврача Олег Аверков подчеркнул, что антипрививочники представляли угрозу для персонала, поскольку прошли через зеленую зону без масок и результатов экспресс-теста.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что главврач боткинской больницы предложил антипрививочникам посетить морг.

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