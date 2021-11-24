Главврач боткинской больницы предложил антипрививочникам посетить морг

Доктора 11 медучреждений РФ, в том числе и Петербурга, опубликовали открытое письмо тем, кто выступает против прививки от ковида.

Главный врач Клинической инфекционной больницы им. Боткина Денис Гусев стал одним из авторов такого письма.

В публикации говорится, что вакцинация является единственно возможным методом защиты от тяжелого течения ковида и опасных осложнений. Иначе обезопасить себя нельзя.

Тем, кто считает вирус и пандемию выдумкой, Гусев предложил сходить на экскурсию по реанимациям, чтобы неверующие смогли воочию увидеть страдания людей с тотальным поражением легких, а также тех пациентов, которые подключены к аппаратам ИВЛ и ЭКМО.

Кроме прогулки по палатам интенсивной терапии главврач боткинской больницы также предложил сходить в госпитальный морг и пообщаться с родственниками умерших граждан.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Александр Гинцбург согласился с предложением забирать дипломы у врачей-антипрививочников.