The Guardian назвала 20 лучших песен уходящего года

Главным хитом уходящего года редакция назвала "I Do This All The Time" от Self Esteem. Фото: кадр из клипа

Британский таблоид The Guardian составил рейтинг абсолютных хитов 2021 года. В список вошли 20 композиций.

В двадцатку лучших по версии газеты попали песни от музыкантов в разных стилях, начиная с шведского коллектива Abba, заканчивая американской певицей Billie Eilish и южнокорейским коллективом BTS.

Главным хитом уходящего года редакция назвала «I Do This All The Time» от Self Esteem. На второе место попала «Chaise Longue» от Wet Leg. Тройку замкнула «Like I Used To» от Sharon Van Etten и Angel Olsen. В пятерку также вошли «Bunny Is A Rider» от Caroline Polachek и «Silk Chiffon» от Muna.

Среди прочих, в список попала Billie Eilish с песней «Your Power» — она заняла 7 место, BTS с композицией «Butter» заняли 11 место. Кроме того, место в рейтинге нашлось для песни «Montero (Call Me By Your Name)» от Lil Nas X (13 место) «Don’t Shut Me Down» от Abba (18).

Последней в топе оказалась песня «Take My Breath» от The Weeknd.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что сериал «Зов ада» стал самым просматриваемым на Netflix.