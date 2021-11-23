Сериал «Зов ада» стал самым просматриваемым на Netflix

Сериал &#171;Зов ада&#187; стал самым просматриваемым на Netflix
"Зов ада" вышел 19 ноября. Кадр из сериала "Зов ада"

Корейский сериал в жанре хоррор «Зов ада» обогнал «Игру в кальмара» и возглавил рейтинг самых просматриваемых проектов сервиса Netflix.

«Зов ада» вышел 19 ноября. В течение первых суток после премьеры хоррор вышел на первое место по просмотрам более чем в 80 странах, сообщают аналитики сервиса FlixPatrol.

Режиссер и сценарист нового сериала — Ен Сан Хо, известный по работе над фильмом «Поезд в Пусан».

Действия сериала происходят на Земле в 2023 году. Люди живут в альтернативной реальности, где грешникам приходит предсказание своей смерти. В назначенное время их убивают злобные существа, а сами жертвы попадают в ад.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что режиссер «Игры в кальмара» лишился шести зубов на съемках сериала.

Netflix зов ада сериал южная корея


 

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