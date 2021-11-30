В Петербурге завершился сезон навигации и регулярной разводки мостов

В Петербурге во вторник, 30 ноября, завершился сезон навигации по реке Неве и регулярной разводки мостов.

Разводки мостов по графику на Неве и Малой Неве не будут проводиться с 30 ноября по 10 апреля, а на рукавах Невы — с 15 ноября по 20 апреля.

Как сообщили на сайте предприятия «Мостотрест», в ночь на 1 декабря по Неве и Большой Неве пройдет разводка Литейного, Троицкого, Дворцового, Благовещенского мостов.

За прошедший навигационный сезон развод мостов осуществлялся более 2 тыс. раз. За данный период по Неве прошли около 3 тыс. судов.

Напомним, минувшим вечером на Петербург обрушился сильный снегопад. На утро город оказался полностью покрыт снегом, дорожные службы все еще продолжают борьбу со стихией.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что по внутренним водным путям Петербурга прибыло 59,5 тыс. пассажиров на 345 судах за навигационный период 2021 года.