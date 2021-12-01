В аэропорту Пулково в среду задержали три самолета

В аэропорту Пулково в среду задержали три самолета
В Пулково задерживаются рейсы. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

Сегодня, 1 декабря, в петербургском аэропорту Пулково задерживаются три авиарейса.

Ждать дополнительное время придется пассажирам, купившим билеты на самолеты до Тамбова, Самары и Москвы. Об этом сообщается на сайте аэровокзала.

Первым задерживается рейс авиакомпании «РусЛайн» до Тамбова. Пассажиры рассчитывали покинуть Петербург в 7:00, однако время вылета сдвинули до 10:300.

Также задерживают рейс до Самары. Самолет должен был улететь в 7:40, но по факту ждать придется до 9:00.

Кроме того, из Северной столицы с задержкой вылетит рейс до российской столицы, который обслуживает авиакомпания «S7». Вылет был назначен на 10:20, но его отложили до 11:25.

Причины задержек не указываются.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Прокуратура начала проверку после аварийной посадки самолета в Пулково.

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