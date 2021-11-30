Прокуратура начала проверку после аварийной посадки самолета в Пулково

Прокуратура начала проверку после аварийной посадки самолета в Пулково
Самолет авиакомпании "Россия" приземлился в Пулково 30 ноября. Фото: авиакомпания "Россия"

Санкт-Петербургская транспортная прокуратура начала проверку после аварийной посадки самолета в аэропорту Пулково. В результате происшествия никто не пострадал.

Речь идет о лайнере авиакомпании «Россия», который выполнял рейс FV 6116 Волгоград – Санкт-Петербург. Самолет приземлился в Пулково во вторник, 30 ноября, в 01:24

Как сообщила пресс-служба ведомства, на борту воздушного судна находились 32 пассажира. Посадка прошла в штатном режиме, тревога не объявлялась.

По предварительным данным, причиной аварийной ситуации стала неисправность элементов крыла.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что пассажиров рейса Петербург — Доминикана не выпускают из задержанного самолета около пяти часов. Пассажиры также добавили, что всего ожидание рейса длилось минимум 8 часов, все это время горожанам не предоставили ни питься, ни еды.

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Прокуратура начала проверку после аварийной посадки самолета в Пулково
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