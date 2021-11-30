Пассажиров рейса Петербург — Доминикана не выпускают из задержанного самолета пять часов

В петербургском аэропорту Пулково на восемь часов задержали самолет, который должен был вылететь в Доминикану. По словам пассажиров, их держат в салоне судна уже более пяти часов.

Об случившемся стало известно во вторник, 30 ноября. Подробности горожане рассказали в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» соцсети «ВКонтакте».

«В Пулково происходит дурдом. Самолет задержали на восемь часов, загнали людей в самолет, и в самолете уже держат четыре с половиной часа. Итого получается 13 часов. И самолет Петербург — Доминикана не может вылететь», — прокомментировал автор опубликованного видео.

Пассажиры также добавили, что все это время им не предоставили ни питься, ни еды.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что во вторник, 30 ноября, в Петербурге ожидается облачная с прояснениями погода. Днем столбики термометров покажут -2…-4 градусов. Ветер северо-западного направления будет дуть со скоростью 5-10 метров в секунду.